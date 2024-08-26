Express: Синуар выходит из туннелей в женской одежде

Главарь ХАМАСа Яхья Синуар покинул туннели Газы и скрывается среди жителей сектора, "переодевшись в женщину", пишет британское издание Daily Express со ссылкой на источники в израильской разведке.

Авторы публикации Марко Гианнангели и Пол Кейнер приводят слова командующего 98-й дивизией ЦАХАЛа Дана Гольдфуса о том, что израильские военные десять дней назад были в "минутах" от захвата Синуара, кода обнаружили его подземное "логово". "Мы были близко. Мы были в его подземном комплексе. Кофе был еще горячим", – заявил бригадный генерал Дан Гольдфус.

Бывший высокопоставленный сотрудник общей службы безопасности Израиля Шалом Бен-Ханан, который, как сказано в публикации, принимал непосредственное участие в охоте на Синуара, говорит: "Мы на самом деле были в нескольких минутах от него не раз". Он также отмечает, что спецслужбы исходят из того, что Синуар не будет более чем несколько дней подряд сидеть в подземном убежище, так как знает: его могут обнаружить с помощью современных технологий. "Ему нужно быть в движении", – поясняет Бен-Ханан, который считает, что главарь ХАМАСа, скорее всего, "скрывается на виду". В частности, как следует из публикации, он может быть переодет в женскую одежду.

Газета The New York Times в воскресенье сообщила, что США предоставили Израилю подземный радар, чтобы содействовать обнаружению местонахождения главы политбюро террористической группировки ХАМАС Яхьи Синуара. Согласно изданию, для Израиля захват или ликвидация главаря террористов будет означать победу в войне. Синуар отдает себе в этом отчет и фактически превратился в призрак. Он использует электронные средства связи, используя для общения записки, и не появляется на людях. В общей службе безопасности Израиля (ШАБАК) создан особый отдел, задача которого – установить местонахождение Синуара, рассказывает NYT. Израильским военнослужащим почти удалось поймать лидера ХАМАСа в комплексе туннелей, расположенном под Хан-Юнисом, однако джихадист скрылся несколькими днями ранее. Как утверждается, одна из причин, по которой Израиль позволяет доставку в сектор топлива, – надежда на то, что Синуар воспользуется электронной связью, что позволит израильским спецслужбам выследить его. Известно, что он следит за восьмичасовыми израильскими новостями. Лидер ХАМАСа перемещается по туннелям между Хан-Юнисом и Рафиахом. Периодически ему удается выйти на поверхность и подышать свежим воздухом. Перед этим охрана убеждается, что в этом районе нет израильских солдат. Следует напомнить, что общение через гонцов также может оказаться уязвимостью. Именно от гонца была получена информация о местонахождении главы военного крыла ХАМАСа Мухаммада Дэйфа, что позволило его ликвидировать.

Есть очевидное сходство между публикациями британской Daily Express и американской The New York Times.

Яхья Синуар. Краткая биография

Яхья Синуар родился в 1962 году в Хан-Юнисе, окончил Исламский университет в Газе. Впервые был арестован за террористическую деятельность в 1982 году. В 1988 году был в числе основателей "Бригад Изаддина аль-Касама", боевого крыла ХАМАСа. Несет ответственность за множество терактов и казни десятков жителей Газы, обвиненных в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Синуар был приговорен к 450 годам заключения, но провел в тюрьме 22 года и вышел на свободу в 2011 году в рамках "сделки Шалита".

Долгое время Синуар не занимал политических постов, однако отвечал за координацию между политическим руководством и военным крылом группировки. Он считался неформальным лидером боевиков ХАМАСа, по популярности почти не уступая Мухаммаду Дэйфу.

Как и Дэйф, Синуар пережил несколько попыток ликвидации. В июле 2014 года, в ходе операции "Нерушимая скала", его дом был полностью разрушен израильскими ВВС. Однако сам Яхья Синуар уцелел.

Его младший брат Мухаммад Синуар является одним из лидеров "Бригад Изаддина аль-Касама". Он также пережил несколько попыток покушения.

Братья Синуар активно участвовали в разработке стратегии туннельной и ракетной войны против Израиля.

Назначение Яхьи Синуара в феврале 2017 года на пост главы правительства ХАМАСа в Газе шло вразрез с попытками налаживания диалога между "Исламским движением сопротивления" и "Организацией освобождения Палестины". Многими в Палестинской автономии этот выбор ассоциировался с неизбежностью скорой войны между ХАМАСом и Израилем.

В марте 2021 года Яхья Синуар был переизбран на пост главы ХАМАСа в Газе. Он победил в четвертом раунде с перевесом в несколько голосов своего главного соперника Низара Аудаллу, бывшего советника идеолога группировки шейха Ахмада Ясина.

В августе 2024 года, после того, как в Тегеране был ликвидирован Исмаил Ханийя, Яхья Синуар был объявлен новым главой политбюро ХАМАСа.