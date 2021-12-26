Иранское предупреждение Израилю. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Джазира" сообщает, что на юге Ирана завершились пятидневные маневры, проводившиеся Корпусом стражей Исламской революции. Заключительным аккордом стал запуск баллистических ракет, радиус которых достигает 2000 километров. Все они поразили цель. Иранские генералы говорят, что это предупреждение Израилю, готовящему атаку ядерных объектов Ирана.

Телеканал "Аль-Арабия" рассказывает о кризисе в отношениях между "Хизбаллой" и ее главным христианским союзником – Движением свободных патриотов. Лидер этой партии Джебран Бассиль заявил, что соглашение о сотрудничестве с ливанскими шиитами мертво. Его предшественник Мишель Аун не смог бы стать президентом Ливана без помощи "Хизбаллы".

Сайт ХАМАСа "Палестинский информационный центр" рассказывает о беспорядках, охвативших Западный берег. В столкновениях с оккупационной армией получили ранения сотни палестинцев и один израильский солдат. Только в деревне Бурка в районе Наблуса Красный полумесяц оказал помощь 247 пострадавшим. 10 из них ранены боевыми пулями, 48 – резиновыми со стальным сердечником.

Панарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" цитирует президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, выступившего с неожиданным заявлением о важности отношений с Израилем для безопасности и процветания всего региона. Заявление было сделано на встрече с лидерами еврейской общины. Эрдоган заявил, что, несмотря на разногласия по палестинскому вопросу, эти отношения будут развиваться.