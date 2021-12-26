Растет заражение "омикроном". Обзор ивритоязычных СМИ, воскресенье, 26 декабря

Основной темой ивритоязычной прессы остается распространение "омикрона" и возможные меры по борьбе с ростом заболеваемости.

"Исраэль а-Йом": Израиль удерживает 80% тел террористов в год





"Едиот Ахронот": Число зараженных "омикроном" увеличилось вдвое





"Маарив": Силы безопасности разрушили в Хомеше шесть построек





"Гаарец": Израиль намерен снять ряд экономических ограничений с сектора Газы





"Исраэль а-Йом": Израиль удерживает 80% тел террористов в год

Министерство обороны на запрос "Исраэль а-Йом" сообщило, что примерно 80 процентов убитых террористов в год не выдаются родственникам для захоронения. Подробности в материале Ариэля Кааны.











"Едиот Ахронот": Число зараженных "омикроном" увеличилось вдвое

Министерство здравоохранения Израиля в субботу, 25 декабря, сообщило, что в настоящее время в Израиле штамм "омикрон" выявлен у 1118 заразившихся коронавирусом, из них недавно вернувшихся из-за границы – 723 человека. Почти 600 из новых выявленных случаев были обнаружены только в минувшие выходные.







"Маарив": Силы безопасности разрушили в Хомеше шесть построек

Утром в пятницу, 24 декабря, при участии бойцов пограничной полиции и сотрудников министерства обороны в Хомеше (северная Самария) были снесены временные сооружения, в том числе было разрушено помещение йешивы.











"Гаарец": Израиль намерен снять ряд экономических ограничений с сектора Газы



Как сообщает Янив Ковович в "Гаарец", Израиль, стремясь поощрить жителей сектора Газы оказывать давление на ХАМАС, намерен снять ряд с сектора ряд экономических ограничений. В частности будет увеличена квота на число жителей сектора, которым выдается разрешение на работу в Израиле, а также снят запрет на ввоз в Газу ряда материалов - как строительных, так и необходимых для установки инфрастуктур для связи.