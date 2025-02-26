Ynet: в ООН введен режим жесткой экономии после того, как Трамп заморозил фирансирование

В ООН введен режим жесткой экономии в связи с тем, что администрация США заморозила перевод средств этой организации. Как сообщает Ynet, нехватка средств отражается на функционировании ООН.

В частности, уменьшено время прямых трансляций пленарных заседаний, прекращены заседания позже 18:00, сокращено время работы переводчиков, официальные документы выпускаются с опозданием, а длина отчетов сокращена на 10%. Пришлось даже снизить температуру в здании, чтобы сэкономить на обогреве.

В письме, подписанном главой аппарата Генерального секретаря ООН Эрлом Куртене Ратраем, говорится, что без резкого снижения расходов организация не сможет выполнять свои финансовые обязательства в период с сентября по декабрь. Чиновник говорит о периоде беспрецедентной неизвестности, угрожающей способности выполнять миссию организации.

Автор статьи Даниэль Эдельсон пишет, что из-за нехватки средств заморожен проект, который при помощи искусственного интеллекта призван облегчить доступ к архивным документам. Прекращены закупки нового оборудования, за исключением необходимых. Отсрочены ремонты.

При этом США – не единственное государство, переставшее выполнять свои обязательства. Китай стал проводить выплаты с задержкой. Единственный рычаг давления, который есть у ООН, – лишение государств, отказывающихся платить более двух лет, права голоса.