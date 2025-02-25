FT: Украина согласилась подписать соглашение о совместной с США разработке полезных ископаемых

Издание Financial Times со ссылкой на свои источники пишет, что https://www.ft.com/content/1890d104-1395-4393-a71d-d299aed448e6 Киев согласился подписать соглашение о совместной с США разработке запасов полезных ископаемых.

Источник отметил, что соглашение было получено после того, как Вашингтон отказался от части своих "самых жестких" требований. В Киеве надеются, что этот шаг поможет улучшить отношения с администрацией Трампа.

Отметим, что ранее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявлял, что любое соглашение с США о разработке минеральных ресурсов должно включать гарантии безопасности Украины со стороны Вашингтона.

14 февраля стало известно, что во время Мюнхенской конференции представители США передали Зеленскому проект соглашения, который он отказался подписать. Согласно источникам, отвергнутый Зеленским документ предоставил бы США права на 50% будущих полезных ископаемых Украины.