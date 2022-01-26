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NEWSru.co.il :: Пресса26 января 2022 г., 09:20

Герцог летит в гости к шейхам. Обзор арабских СМИ

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Герцог летит в гости к шейхам. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Джазира" сообщает, что президент Израиля Ицхак Герцог в ближайшие дни прибудет с первым государственным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Он встретится с наследником престола Абу-Даби шейхом Мухаммадом бин Заидом, с правителем Дубая и посетит израильский павильон на выставке Expo 2020. В декабре ОАЭ посетил премьер-министр Нафтали Беннет.

Панарабская газета "Аль-Кудс аль-Араби" пишет об уходе в отставку директора скандальной израильской компании NSO, разработавшей шпионскую программу Pegasus. Ашер Леви заявляет, что нет никакой связи между скандалом и его отставкой, однако накануне появились публикации, что полиция использовала программу для слежки за противниками Биньямина Нетаниягу.


Агентство Maan рассказывает, что оккупационное правительство разработало новый план для жителей расположенной к востоку от Иерусалима деревни Хан аль-Амар. Деревня, которую сносили десятки раз, будет перенесена на новое место и признана официально. Тем не менее, палестинское новостное агентство квалифицирует это как трансфер.

Египетская газета "Аль-Масри аль-Юм" цитирует заместителя министра туризма Гаду Шалаби, которая опровергает слухи, согласно которым одинокие женщины в возрасте до 40 лет не смогут самостоятельно снять номер в гостинице. По словам чиновницы, гостиницы не дискриминируют постояльцев на основании возраста или пола, но такое может происходить в отелях, не получивших разрешения минтура.

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