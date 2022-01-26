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NEWSru.co.il :: Пресса26 января 2022 г., 07:29

Утверждение закона о полномочиях правительства и угрозы Байдена. Обзор ивритоязычных СМИ, среда, 26 января

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Утверждение закона о полномочиях правительства и угрозы Байдена. Обзор ивритоязычных СМИ, среда, 26 января

Первые полосы выпусков израильских газет посвящены утверждению закона о полномочиях правительства во время эпидемии, росту смертности и приближению зимней бури.

"Исраэль а-Йом": Президент Израиля Ицхак Герцог посетит ОАЭ с официальным визитом



"Едиот Ахронот": Зимняя буря в Израиле

"Маарив": Кнессет утвердил закон о полномочиях правительства в условиях эпидемии



"Гаарец": У вторжения России будут "серьезнейшие последствия"

"Исраэль а-Йом": Президент Израиля Ицхак Герцог посетит ОАЭ с официальным визитом


Президент Израиля Ицхак Герцог и его жена Михаль вылетят в воскресенье, 30 января, в Объединенные Арабские Эмираты с официальным двухдневным визитом по приглашению наследного принца и фактического правителя ОАЭ Мухаммада бин Зайеда.





"Едиот Ахронот": Зимняя буря в Израиле

В ближайшие дни Израиль будет жить в условиях зимней бури, которой было дано название "Эльпис". Ранее обильные снегопады, сопровождающие эту бурю, прошли в Греции и Турции. В среду, 26 января, горный курорт Хермон закрыт для посетителей из-за сильного снегопада. Администрация предупреждает, что курорт будет закрыт и 27-28 января.



"Маарив": Кнессет утвердил закон о полномочиях правительства в условиях эпидемии

Во вторник, 25 января, на пленарном заседании Кнессета большинством голов был утвержден новый закон о полномочиях правительства в условиях эпидемии коронавируса. Закон поддержали 9 парламентариев и 3 были проголосовали "против". В новом законе, в отличие от действующего, выделены два вида ситуаций во время эпидемии: особое положение в области здравоохранения и чрезвычайное положение в условиях эпидемии.




"Гаарец": У вторжения России будут "серьезнейшие последствия"



Президент США Джо Байден дал понять, что готов рассмотреть возможность введения персональных санкций в отношении Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину. Президент США подчеркнул, что возможное вторжение будет иметь огромные последствия во всем мире. При этом Байден отметил, что у него нет намерения посылать в Украину американские войска.

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