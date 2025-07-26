Washington Post: 12 дней, которые повернули вспять ядерную программу Ирана

По оценкам Израиля и США, инфраструктура Ирана, необходимая для создания атомной бомбы, разрушена, пишет Washington Post.

Появляется все больше доказательств того, что ядерной программе Ирана был нанесен такой серьезный ущерб, что она будет приостановлена по меньшей мере на год, а возможно, и на гораздо больший срок.

Оценка Израилем последствий боевых действий в большинстве случаев совпадает с опубликованным анализом США: уничтожен завод в Натанзе, выведен из строя крупный обогатительный комплекс, находившийся под землей в Фордо, удары по Исфахану уничтожили установку по переработке урана. Атаки также привели к уничтожению объекта, где Иран прятал 400 килограммов высокообогащенного урана.

Во время 12-дневной войны Израилю удалось за два дня уничтожить половину из 3000 баллистических ракет Ирана и 80% его ракетных установок.

По данным источников, в результате ударов, нанесенных в первые часы войны, погибли все иранские физики и другие ученые-ядерщики "первого и второго уровня, а также большинство специалистов третьего уровня". Израильские официальные лица считают, что это отвратит молодых иранских ученых от участия в ядерной программе.

Также израильский источник сообщил: Иерусалим считает, что ликвидация ведущих ученых Ирана полностью заблокировала создание электромагнитной бомбы и остановила программу по созданию водородной бомбы