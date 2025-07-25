Reuters публикует отчет USAID: "Нет доказательств того, что ХАМАС похищал гумпомощь"

Анализ, осуществленный Агентством США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID), не выявил доказательств масштабного хищения гуманитарной помощи в Газе террористами ХАМАСа, пишет Reuters.

Отчет основан на анализе видеозаписей.

В отчете USAID анализируются 156 случаев хищения или утери в Газе грузов, финансируемых США, о которых сообщали организации-партнеры США по оказанию помощи в период с октября 2023 года по май 2025 года.

USAID делает вывод, что по меньшей мере 44 из 156 случаев кражи или утери гуманитарной помощи были "прямо или косвенно" связаны с действиями израильских военных.

Из 156 зарегистрированных случаев утери или хищения гуманитарной помощи 63 были приписаны "неизвестным преступникам", 35 – неопределенным "вооруженным лицам", 25 – неопределенным "безоружным лицам", 11 – непосредственно израильским военным, 11 – коррумпированным субподрядчикам, 5 – сотрудникам гуманитарных организаций, "участвовавшим в коррупционной деятельности", 6 – "другим лицам".

"Анализ всех 156 случаев не выявил никакой связи" с ХАМАСом, заявлено в отчете USAID.

Впрочем, в отчете USAID есть оговорка: в связи с тем, что невозможно идентифицировать жителей Газы, получающих гуманитарную помощь, то возможно эта помощь попадала к представителям администрации Газы, управляемой ХАМАСом.

Отметим, что и "неопределенные" лица вполне могли быть хамасовцами, которые в последнее время редко носят какие-либо знаки отличия в Газе.

Госдепартамент США выводы USAID оспаривает. Представитель Госдепартамента обвинил гуманитарные организации в сокрытии "коррупции в сфере гуманитарной помощи".

Власти Израиля и командование ЦАХАЛа пока этот отчет USAID не комментируют. При этом ранее власти Израиля заявляли, что ХАМАС похищает и перераспределяет гуманитарную помощь в Газе.

Напомним, что в феврале-марте 2025 года администрация США приостановила финансирование USAID, 83% программ этой организации были закрыты. И вскоре стало известно, что руководство USAID отдало распоряжение сотрудникам ведомства начать уничтожение внутренней документации. О том, что некоторые факты нельзя проверить из-за того, что документы были уничтожены, упоминается в публикации Reuters.