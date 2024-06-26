Wall Street Journal: Почему замедлились поставки американских вооружений в Израиль

Американское издание The Wall Street Journal пишет о причинах замедления поставок вооружений из США в Израиль. Факт такого замедления, по сравнению с первыми месяцами войны "Железные мечи", признал представитель Госдепартамента США.

Авторы статьи Нэнси Юсеф и Джаред Малсин приводят слова американских чиновников, утверждающих, что поставки американского оружия в Израиль замедлились, поскольку большая часть ранее заказанного оружия уже была отправлена ​​или доставлена, после чего израильское правительство сделало меньше новых запросов. В частности, такую причину недавно назвал представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

При этом представитель Госдепа заявляет, что темпы поставок американского оружия Израилю "нормальные, если не ускоренные, но медленные по сравнению с первыми месяцами войны".

В публикации цитируются слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу о задержке администрацией США поставок вооружения и боеприпасов Израилю в последние месяцы. Администрация Байдена заявила, что в политике поставок вооружений Израилю не произошло никаких изменений, пишет WSJ.

Отслеживать поставки оружия в Израиль сложно, поскольку заказы на оружие часто делаются на несколько лет вперед, а правительство США не объявляет о поставках, отмечается в статье.