"Гаарец": Сара Нетаниягу семьям похищенных: командование армии планирует военный переворот

Жена главы правительства Сара Нетаниягу в ходе нескольких закрытых бесед с родственниками похищенных говорила им, что командование армии заинтересовано в осуществлении военного переворота и смещении ее мужа Биньямина Нетаниягу с поста главы правительства.

Эти высказывания были донесены до некоторых высокопоставленных офицеров, сообщает во вторник, 25 июня, "Гаарец".

По информации издания, на состоявшейся на прошлой неделе встрече с представителями нескольких семей заложников Сара Нетаниягу неоднократно повторила, что не доверяет командованию Армии обороны Израиля.

Представители главы правительства назвали это сообщение "ложным сливом информации", подчеркнув, что "беспрестанные утечки о госпоже Нетаниягу претенциозны и несправедливы".