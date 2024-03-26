В The New York Times опубликовано свидетельство экс-заложницы ХАМАСа о сексуализированном насилии

Амит Суссана, находившаяся в плену ХАМАСа 55 дней, в интервью изданию The New York Times рассказала о пережитом в секторе Газы, в том числе о сексуализированном насилии.

Амит Суссана рассказывает, как в одном из мест, ее держали в детской комнате, связав ей лодыжки. Один из охранников имел обыкновение, зайдя в комнату, задирать на ней футболку и касаться ее. В другом случае она подверглась насилию под дулом пистолета в душе.

Амит Суссана была похищена террористами из Кфар-Аза 7 октября. На одном из видеосвидетельств нападения террористов можно было увидеть, как семь террористов не могут справиться с одной пленницей. Это была Амит Суссана.

Амит 40 лет, она переехала в Кфар-Азу год назад. Она адвокат, выпускница юридического факультета колледжа Сапир, работала в юридической фирме. 7 октября утром она писала своим родителям, что прячется от боевиков в "укрепленной комнате", затем связь с ней прервалась. До тех пор, пока не было установлено, что ее удерживают в Газе, считалась пропавшей без вести.