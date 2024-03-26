Daily Mail: Антисемитское задержание в аэропорту героев фестиваля Nova

Двое израильтян, братья Даниэль и Нерия Шараби, были задержаны на досмотре в аэропорту Манчестер, куда они прибыли для выступления, где они должны были рассказать о своем опыте.

Как сообщает британское издание Daily Mail, 22-летний Нерия Шараби рассказал, что по прилету им был задан стандартный вопрос о цели прибытия. Братья ответили, что приехали рассказать о своем опыте – во время бойни на фестивале Nova в "черную субботу" братья сумели спасти несколько десятков человек.

"Я сказал им, что мы пережили бойню 7 октября и приехали рассказать свою историю, – поделился Нерия Шараби. – Как только я это сказал, их отношение тут же изменилось, офицер пограничной службы Великобритании начал нас попросту допрашивать. Он сказал: сядьте там, не двигайтесь, нам нужно вас допросить". По словам Шараби, их начали спрашивать, служат ли они в армии, как долго служили, чем занимаются. "Они ничего против нас не нашли и разозлились", – поделился он.

"Я спросил: "Зачем вы это делаете? Это потому, что я еврей?" И тут он разозлился и сказал: "Заткнись, здесь я начальник, я говорю, а ты слушаешь", – рассказал Нерия Шараби. – Они отделили нас от остальных, и мы полтора часа ждали следователя. Думаю, вначале он подумал, что я мусульманин, потому что он спросил, какую религию я исповедую. Но когда я ответил, что еврей, он изменился в лице". По словам братьев, после того, как их задержали на два часа, им сказали: "Мы хотим убедиться, что вы не сделаете здесь того, что делаете в Газе".

23-летний Даниэль Шараби, опубликовавший рассказ о произошедшем в социальной сети Х (бывший Твиттер) потребовал официальных извинений от британского правительства. Министр внутренних дел Джеймс Клеверли ответил на его пост, что власти начали расследование инцидента. "Мы не потерпим антисемитизма и любую форму дискриминации, – написал министр внутренних дел Великобритании. – Инцидент будет расследован, против виновных будут применены дисциплинарные методы".

Даниэль и Нерия Шараби во время кровавой бойни на фестивале Nova 7 октября спасли около тридцати человек, все они прятались за танком, братья использовали против террористов подобранное на поле боя незнакомое им оружие, а бывший командир Даниэля, резервист, инструктировал братьев по телефону. Даниэль и Нерия Шараби также оказывали помощь раненым, прятавшимся от террористов вместе с ними. В Великобританию они прибыли рассказать о пережитом опыте и привлечь внимание к некоммерческой организации помощи пережившим "черную субботу".

"Я нисколько не сомневаюсь, нас задержали, потому что мы израильтяне, – рассказал Даниэль Шараби. – Конечно, они этого не признают, но для нас это было очевидно. Мы были шокированы таким обращением".