"Ватан": США требуют от Египта принять сотни тысяч жителей Газы или лишиться финансирования

Выходящая в США газета "Ватан"

сообщает о реальной цели визита в Египет президента Объединенных Арабских Эмиратов и правителя Абу Даби Мухаммада бин Заида, который несколькими днями ранее встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Согласно публикации, египетскому руководству было предложено пакетное соглашение. ОАЭ и США выразили готовность инвестировать в экономику Египта, переживающую нелегкие времена, 1,4 триллиона долларов за 10 лет. За это Египет должен был согласиться на прием сотен тысяч жителей сектора Газы.

"Ватан" утверждает, что речь идет о 500000-700000 человек, проживающих к северу от оси Нецарим. Этой оси предстоит стать северной границей сектора. При этом египетское руководство предупредили, что, если оно откажется от предложения, оно останется без внешнего финансирования, что грозит стране экономических крахом.

Также утверждается, что США сняли с повестки дня вопрос о переселении жителей Газы в Иорданию. В публикации говорится о том, что туда в дальнейшем предполагается переселить арабских жителей Западного берега.

Газета напоминает, что в израильских СМИ уже появлялись публикации о подготовке Египта к расселению значительного числа палестинцев на севере Синайского полуострова. В то же время официальный Каир, как и Лига арабских государств, продолжает настаивать на недопустимости переселения жителей сектора в другие страны.