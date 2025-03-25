Освобожденная заложница рассказала The New York Times о сексуализированном насилии

Прошло более 15 месяцев с тех пор, как Илана Грицевски была освобождена из плена ХАМАСа в секторе Газы, но девушка не чувствует себя свободной до сих пор. Ее возлюбленный Матан Ценгаукер все еще остается в плену террористов, и Илана активно борется за освобождение Матана и остальных заложников.

В беседе с корреспондентом The New York Times Илана Грицевски рассказала о том, как ее похитили, и сообщила, что стала жертвой сексуализированного насилия в плену. В "черную субботу", когда террористы прорвались в кибуц Нир-Оз и шли от дома к дому, убивая и похищая людей, Илана и Матан спрятались в защищенной комнате. Террористы расстреляли дверь, и пара выпрыгнула из окна. Илана и Матан побежали в разные стороны, и девушка потеряла Матана Ценгаукера из виду.

С той секунды начался ее личный кошмар: она была быстро схвачена, избита, ее посадили на мотоцикл между двумя боевиками и увезли в сектор Газы. Грицевски рассказала, что ее ногу арабы прижали к раскаленной выхлопной трубе мотоцикла, а сидевший позади нее похититель лапал ее между ног и хватал под рубашкой за грудь. Девушка потеряла сознание еще до того, как они пересекли границу.

Очнулась похищенная на полу в ветхом здании, уже в Газе. Ее рубашка была задрана, обнажая грудь, а штаны спущены. Над ней стояли семеро террористов. Илана не знает, что именно произошло с ней, пока она была без сознания. Придя в себя, девушка по-английски и жестами объяснила террористам, что у нее месячные – и это спасло ее от худшего. "Они были разочарованы, – рассказала она. – Не думаю, что когда-либо я была так благодарна за свои месячные".

Более пятидесяти дней девушку перемещали с места на место, в основном, под землей в туннелях. Вначале она была со своими похитителями одна, потом ее содержали с другими заложниками. Их держали в туннелях, в частных домах и в больнице. Террористы допрашивали ее о службе в армии, один из похитителей заявил, что ее не отпустят даже в случае сделки, потому что он хочет жениться на ней и иметь от нее детей.

Один из похитителей сказал ей, что он учитель математики, а второй – что он юрист. Илана расспрашивала про своего возлюбленного Матана Ценгаукера, описав его приметы, и один из похитителей сказал, что он тоже похищен, назвав его выходцем из Офакима (семья Ценгаукер из этого города). Но с Матаном за время плена Илана не встречалась.

Грицевски была освобождена 30 ноября 2023 года в рамках сделки с террористами, с некоторыми другими женщинами и детьми. Во время обследования по возвращении выяснилось, что у нее сломано бедро. О пережитом сексуализированном насилии она рассказала следователям и своему терапевту, и сейчас решила открыться СМИ.