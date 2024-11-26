WSJ: эксперт, отказавшаяся поддержать обвинение Израиля в геноциде, уволена из ООН

Как пишет Wall Street Journal, ООН отказалась продлевать контракт с Алису Вайриму Ндериту, занимающей пост Специального советника по предотвращению геноцида. Согласно публикации, причиной этого решения стал отказ признать геноцидом войну в секторе Газы.

Ндериту находится на нынешнем посту с 2020 года. В ее биографии, опубликованной ООН, ее называют признанным голосом в том, что касается достижения мира и предотвращения насилия. В 2022 году она опубликовала статью, в которой призывала к правильному использованию термина «геноцид».

Исследовательница напоминала, что термин был введен в 1944 году Рафаэлем Лемкиным для описания убийства целых этнических групп с целью их уничтожения. Примерами Ндериту назвал Холокост, резню тутси в Руанде, резня боснийских мусульман сербами и возможно, убийства на этнической почве в Судане.

Издание отмечает, что важной частью определения геноцида является его целенаправленность. Израиль использует право на самооборону. Действия ЦАХАЛа в Газе направлены на уничтожение ХАМАСа, и прилагаются все усилия, чтобы сократить потери гражданского населения. При этом террористы используют население в качестве живого щита.

WSJ констатирует: это не то, что хочет слышать антиизраильская клика в ООН. 14 ноября Специальный комитет ООН по расследованию действий Израиля опубликовал отчет, обвинивший Израиль в геноциде и в проведении политики апартеида. С постоянными нападками на Израиль выступают и Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

ООН утверждает, что Алиса Вайриму Ндериту покидает организацию в связи с истечением контракта. Однако руководство ООН могло продлить этот контракт. Речь идет о политическом решении, пишет издание.

«Мисс Ндериту уходит. Но ее отказ поддержать ложь в угоду политической концепции – свидетельство мужества. Может ли человек, обладающий честью и достоинством, выжить в ООН?» - задаются вопросом авторы редакционной статьи.