12 канал ИТВ: Начштаба "Голани" заявил об ответственности за гибель краеведа и уходит в отставку

По сообщению 12 канала ИТВ, начальник штаба бригады "Голани" полковник резерва Йоав Яром сообщил, что он лично несет ответственность за гибель известного израильского краеведа и историка 71-летнего Зеэва Ханоха Эрлиха на юге Ливана. В связи с этим Яром просит освободить его от занимаемой должности.

Напомним, 12 канал ИТВ сообщал ранее, что именно полковник резерва Йоав Яром принял решение впустить Зеэва Ханоха Эрлиха в Южный Ливан, и это решение было продиктовано оперативной необходимостью: за несколько дней до инцидента в данном районе боевики "Хизбаллы" убили бойца "Голани".

Поскольку военнослужащие не могли понять, где скрываются боевики, они решили обратиться к известному археологу, исследователю и краеведу Зеэву Эрлиху, который очень хорошо знает этот район: террористы используют в качестве выхода из подземной инфраструктуры "Хизбаллы" древнюю крепость, гробницу пророка Шимона возле современной ливанской деревни Шэма.

По информации издания, исследователь откликнулся на просьбу армии, но Йоав Яром не проверил, был ли Зеэв Ханох Эрлих мобилизован в качестве резервиста и получил ли он разрешение на въезд в Ливан. Эрлих прибыл в Ливан в военной форме и в бронежилете, с точки зрения военнослужащих, он был защищен. Они вошли в крепость, и Эрлих привел их к шахте, там они столкнулись с вооруженными террористами, Зеэв Ханох Эрлих и сержант Гур Кехати были убиты, начштаба бригады "Голани" полковник резерва Йоав Яром был ранен.

Военная полиция под контролем командующего Северным военным округом ведет расследование обстоятельств происшествия, проверяется, в частности, подозрение о халатности: почему не были получены все разрешения, и каким образом человек, который фактически не был мобилизован, был приглашен на помощь военным.

Начальник управления кадров ЦАХАЛа признал Зеэва Ханоха Эрлиха погибшим в бою военнослужащим, исходя из предпосылок, что раз он был приглашен военными, армия несет ответственность за его гибель.