Axios: перед атакой на военные объекты Ирана, Израиль предостерег Тегеран от ответа на нее

В пятницу, 25 октября, перед атакой на военные объекты Ирана, Израиль предостерег Тегеран от ответа на нее, сообщает издание Axios.

Как пишет, со ссылкой на три источника, осведомленные о ситуации, Барак Равид, израильское обращение к иранскому руководству было попыткой ограничить продолжающийся обмен атаками между Израилем и Ираном и предотвратить более масштабную эскалацию.

"Израильтяне заранее дали понять иранцам, какие объекты они собираются атаковать, а какие нет", – сказал один из источников Axios.

Два других источника сообщили, что Израиль предостерег Тегеран от ответа на атаку и подчеркнул, что если Иран ответит, то Израиль атакует вновь, более серьезно, особенно в том случае, если от иранского ответного удара пострадают мирные израильтяне.

Канцелярия премьер-министра Израиля не ответила на запрос о комментарии к этим сведениям.

Иран заявлял ранее, что не хочет полномасштабной войны с Израилем, но ответит, если на него нападут.

Первая волна ударов была сосредоточена на системе ПВО Ирана, вторая и третья – на базах ракет и беспилотников, а также на объектах по производству оружия.

Иран заявил, что отразил израильскую атаку и военным объектам по всей стране был причинен лишь "ограниченный ущерб".