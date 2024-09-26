WSJ: Израиль загнал "Хизбаллу" в угол, вызвав разногласия в ее руководстве

Как сообщает издание Wall Street Journal, израильские удары поставили ливанскую террористическую группировку "Хизбалла" перед одним из самых важных решений за всю свою историю. При этом любое решение может привести к ухудшению ее позиции.

Действия Израиля загнали "Хизбаллу" в угол. В группировке существуют разногласия в вопросе о дальнейших действиях. После того, как она выпустила ракету по Тель-Авиву, ей предстоит решить, задействовать ли современный ракетный арсенал, что сопряжено с риском развязывания полномасштабной войны.

Бездействие нанесет ущерб репутации "Хизбаллы" как одной из самых мощных боевых сил на Ближнем Востоке, а также подорвет ее сдерживающий потенциал. Часть активистов призывают группировку к более активным действиям, чтобы воспользоваться яростью, которая охватила боевиков, и широкой поддержкой среди населения.

"Чем дольше Израиль избегает наземной операции, а она выгодна "Хизбалле", тем сильнее падает авторитет группировки в Ливане. Это угрожает как ее монополии в военных вопросах, так и гегемонии в вопросах политики", – заявляет WSJ сотрудник Центра стратегических и международных исследований Арам Нергузян.

Члены "Хизбаллы" также разочарованы бездействием Ирана и Корпуса стражей Исламской революции. Однако руководство группировки отдают себе отчет, что Израиль приготовил для "Хизбаллы" ловушку – ее активные действия выставят ее инициатором войны. Лидеры террористов пытаются найти способ восстановить сдерживающий фактор без того, чтобы начинать полномасштабную войну.