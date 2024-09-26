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WSJ: Израиль загнал "Хизбаллу" в угол, вызвав разногласия в ее руководстве

время публикации: 26 сентября 2024 г., 11:28 | последнее обновление: 26 сентября 2024 г., 11:28
WSJ: Израиль загнал "Хизбаллу" в угол, вызвав разногласия в ее руководстве
AP Photo/Hussein Malla

Как сообщает издание Wall Street Journal, израильские удары поставили ливанскую террористическую группировку "Хизбалла" перед одним из самых важных решений за всю свою историю. При этом любое решение может привести к ухудшению ее позиции.

Действия Израиля загнали "Хизбаллу" в угол. В группировке существуют разногласия в вопросе о дальнейших действиях. После того, как она выпустила ракету по Тель-Авиву, ей предстоит решить, задействовать ли современный ракетный арсенал, что сопряжено с риском развязывания полномасштабной войны.

Бездействие нанесет ущерб репутации "Хизбаллы" как одной из самых мощных боевых сил на Ближнем Востоке, а также подорвет ее сдерживающий потенциал. Часть активистов призывают группировку к более активным действиям, чтобы воспользоваться яростью, которая охватила боевиков, и широкой поддержкой среди населения.

"Чем дольше Израиль избегает наземной операции, а она выгодна "Хизбалле", тем сильнее падает авторитет группировки в Ливане. Это угрожает как ее монополии в военных вопросах, так и гегемонии в вопросах политики", – заявляет WSJ сотрудник Центра стратегических и международных исследований Арам Нергузян.

Члены "Хизбаллы" также разочарованы бездействием Ирана и Корпуса стражей Исламской революции. Однако руководство группировки отдают себе отчет, что Израиль приготовил для "Хизбаллы" ловушку – ее активные действия выставят ее инициатором войны. Лидеры террористов пытаются найти способ восстановить сдерживающий фактор без того, чтобы начинать полномасштабную войну.

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