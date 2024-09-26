"Аль-Хадат": ХАМАС готов уступить ФАТХу гражданский контроль над Газой
время публикации: 26 сентября 2024 г., 10:46 | последнее обновление: 26 сентября 2024 г., 10:49
Источник в ХАМАСе сообщил саудовскому телеканалу "Аль-Хадат", что принято принципиальное решение о передаче ФАТХу управления гражданской администрацией сектора Газы. По его словам, соглашение должно быть подписано на следующей неделе в Каире.
Стороны уже ведут переговоры о механизмах управления сектором. Обсуждается создание местного административного органа, в который войдут независимые фигуры, формирование правительства технократов, поддерживаемого ФАТХом, ХАМАСом и другими фракциями.
Отметим, что переговоры о палестинском национальном единстве начались вскоре после того, как ХАМАС установил контроль над сектором Газы. Последний их раунд произошел в Пекине летом нынешнего года. На данный момент переговоры не увенчались успехом.
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