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NEWSru.co.il :: Пресса27 апреля 2022 г., 12:01

Израиль боится помогать Украине. Обзор арабских СМИ

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Израиль боится помогать Украине. Обзор арабских СМИ

Сирийское агентство SANA передает, что в результате израильского удара по окрестностям Дамаска погибли четыре сирийских военнослужащих, трое получили ранения. Нанесен и материальный ущерб. Обстрел был проведен ракетами, выпущенными из района Тверии. Сирийская сторона утверждает, что часть ракет была успешно перехвачена.

Телеканал "Аль-Джазира" рассказывает, что Польша и Болгария обвиняют Россию в прекращении поставок газа в наказание за отказ оплачивать энергоносители рублями. Представитель "Газпрома" заявил, что Польша обязана платить в соответствии с новой процедурой. Украина обвинила Россию в газовом шантаже, отметив, что тем самым Путины пытается расколоть своих противников.

Панарабская газета "Аль-Раи аль-Юм" отмечает, что израильские СМИ называют ошибочным отказ Израиля участвовать в конференции министров обороны, посвященной координации военной помощи Украине. Среди 43 министров были представители арабских стран: Марокко, Туниса, Иордании и Катара. Израиль опасается западных требований увеличить помощь Украине, стремясь сохранить отношения с Россией.


Телеканал "Аль-Арабия" сообщает, что в американском штате Нью-Джерси начался процесс над 45-летним программистом Алексеем Саабом, выходцем из Ливана. Он оказался законспирированным агентом "Хизбаллы", прошедшим курс специальной подготовки. Ему было поручено готовить теракты против американских исторических монументов.

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