Пуля в конверте. Обзор ивритоязычных СМИ, среда, 27 апреля
Первые полосы израильских газет посвящены угрозе, полученной семьей премьер-министра Нафтали Беннета. Также на первых полосах материалы, посвященные Дню памяти Холокоста и героизма.
"Едиот Ахронот": Угроза убийства
"Исраэль а-Йом": Министр просвещения представила реформу экзаменов на аттестат зрелости
"Гаарец": Медленное правосудие
"Маарив": "Штраус" обещает двойную компенсацию
"Едиот Ахронот": Угроза убийства
Письмо с угрозами и вложенной в него пулей было отправлено на рабочий адрес Галит Беннет. В нем отправитель угрожал расправой с получательницей - Галит Беннет, супругой главы правительства Нафтали Беннета, а также с их старшим сыном - 16-летним Йони Беннетом. Подробности в материале Итамара Айхнера и Моран Азулай.
"Исраэль а-Йом": Министр просвещения представила реформу экзаменов на аттестат зрелости
Министр просвещения доктор Ифат Шаша-Битон объявила 26 апреля о реформе экзаменов по следующим предметам: история, литература, Танах, обществоведение и наследие (блок "Наследие, общество и культура"), в соответствии с секторальными учебными программами. Реформа вступит в силу в следующем учебном году в 10-х классах. Ученики 11-х и 12-х классов продолжат учиться по старым программам. Подробности в материале Ноама Двира.
"Маарив": "Штраус" обещает двойную компенсацию
Генеральный директор компании "Штраус Исраэль" Эяль Дрор объявил, что клиенты, обратившиеся в компанию чтобы вернуть продукцию из отзываемых партий, получат возврат стоимости продукции в двойном размере. Он также попросил проявить терпение и обязался, что компания свяжется со всеми, кто обратился в ее центр обслуживания, в ближайшие дни. Подробности в материале Элиава Бетито.
"Гаарец": Медленное правосудие
Беэр-Шевский мировой суд вынес приговоры государственной топливопроводной компании КЦАА, ее бывшему генеральному директору Яиру Виде, действующему замгендиректора по вопросам экологии и техники безопасности Шломо Леви и замгендиректора по инженерным вопросам Ниру Савьону в рамках дела о двух экологических катастрофах, произошедших в русле ручья Цин в июне и в сентябре 2011 года.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день