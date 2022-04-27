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NEWSru.co.il :: Пресса27 апреля 2022 г., 09:54

Пуля в конверте. Обзор ивритоязычных СМИ, среда, 27 апреля

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Пуля в конверте. Обзор ивритоязычных СМИ, среда, 27 апреля

Первые полосы израильских газет посвящены угрозе, полученной семьей премьер-министра Нафтали Беннета. Также на первых полосах материалы, посвященные Дню памяти Холокоста и героизма.

"Едиот Ахронот": Угроза убийства

"Исраэль а-Йом": Министр просвещения представила реформу экзаменов на аттестат зрелости

"Гаарец": Медленное правосудие


"Маарив": "Штраус" обещает двойную компенсацию

"Едиот Ахронот": Угроза убийства

Письмо с угрозами и вложенной в него пулей было отправлено на рабочий адрес Галит Беннет. В нем отправитель угрожал расправой с получательницей - Галит Беннет, супругой главы правительства Нафтали Беннета, а также с их старшим сыном - 16-летним Йони Беннетом. Подробности в материале Итамара Айхнера и Моран Азулай.

"Исраэль а-Йом": Министр просвещения представила реформу экзаменов на аттестат зрелости

Министр просвещения доктор Ифат Шаша-Битон объявила 26 апреля о реформе экзаменов по следующим предметам: история, литература, Танах, обществоведение и наследие (блок "Наследие, общество и культура"), в соответствии с секторальными учебными программами. Реформа вступит в силу в следующем учебном году в 10-х классах. Ученики 11-х и 12-х классов продолжат учиться по старым программам. Подробности в материале Ноама Двира.



"Маарив": "Штраус" обещает двойную компенсацию


Генеральный директор компании "Штраус Исраэль" Эяль Дрор объявил, что клиенты, обратившиеся в компанию чтобы вернуть продукцию из отзываемых партий, получат возврат стоимости продукции в двойном размере. Он также попросил проявить терпение и обязался, что компания свяжется со всеми, кто обратился в ее центр обслуживания, в ближайшие дни. Подробности в материале Элиава Бетито.



"Гаарец": Медленное правосудие

Беэр-Шевский мировой суд вынес приговоры государственной топливопроводной компании КЦАА, ее бывшему генеральному директору Яиру Виде, действующему замгендиректора по вопросам экологии и техники безопасности Шломо Леви и замгендиректора по инженерным вопросам Ниру Савьону в рамках дела о двух экологических катастрофах, произошедших в русле ручья Цин в июне и в сентябре 2011 года.

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