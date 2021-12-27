Газа получит газ. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Джазира" сообщает, что Израиль удвоит численность поселенцев на оккупированных Голанских высотах. В развитие Голан планируется инвестировать сотни миллионов долларов. На сегодняшний день здесь живет 25000 израильтян и 23000 сирийских друзов, которые не стали покидать родные деревни в 1967 году, когда высоты были оккупированы.

Панарабская газета "Аль-Раи аль-Юм" пишет о предстоящей отставке премьер-министра Судана Абдаллы Хамдука, информация о которой была получена из надежных источников. Причиной решения стало непрекращающееся насилие военных против мирных манифестантов. Судан стремительно приближается к пополнению числа государств, потерпевших крах. Сайт ХАМАСа "Палестинский информационный центр" рассказывает о подписании соглашения между главой катарского комитета по восстановлению Газы Мухаммадом аль-Эмади и Электрической компанией сектора. Договор гарантирует бесперебойные поставки газа на электростанцию Газы, а ее мощность будет увеличена с расчетом на рост населения.

Телеканал "Аль-Арабия" цитирует заявление суннитской коалиции, согласно которому боевики ливанской террористической группировки "Хизбалла" служат инструкторами у йеменских хуситов. Пресс-секретарь коалиции Турки аль-Малики возложил на Иран и "Хизбаллу" ответственность за атаки саудовской территории и использование для этого гражданской инфраструктуры.