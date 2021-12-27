Вступили в силу новые ограничения. Обзор ивритоязычных СМИ, понедельник, 27 декабря

Основной темой ивритоязычной прессы стали новые ограничения в связи с распространением штамма коронавируса "омикрон", а также убийство в Рамле.

"Исраэль а-Йом": Программа развития Голанских высот утверждена правительством





"Едиот Ахронот": Вступили в силу меры по борьбе с "омикроном"





"Маарив": Детонировала бомба - бабушка погибла, дочь и внучка были ранены





"Гаарец": Лекарства от коронавируса - это важно, но их эффективность зависит от времени





"Исраэль а-Йом": Программа развития Голанских высот утверждена правительством

Опубликована программа развития Голанских высот, целью которой является увеличение числа жителей Голанских высот в два раза. Программа была утверждена правительством. В решении правительства отмечается, что в первую очередь речь идет о расширении населенных пунктов регионального совета Голан и увеличении численности населения на 23 тысячи человек. Программа предусматривает строительство двух новых поселков Асиф и Матар. В этих населенных пунктах будут возведены от 2 до 4 тысяч единиц жилья. Еще 7,3 тысячи единиц жилья будут построены в Кацрине и населенных пунктах регионального совета Голан. Для реализации этой программы будет утвержден общий план застройки Голанских высот, а также план эвакуации минных полей в этом районе.











"Едиот Ахронот": Вступили в силу меры по борьбе с "омикроном"

В понедельник, 27 декабря, вступили в силу новые меры по борьбе с распространением штамма коронавируса "омикрон". В "красных" городах все классы, где привиты менее 70% детей, переходят на дистанционное обучение. В "оранжевых" городах дистанционное обучение введено только с 6 до 12 классы (также в классах где привиты менее 70% учеников).







"Маарив": Детонировала бомба - бабушка погибла, дочь и внучка были ранены

В результате взрыва легкового автомобиля в Рамле погибла женщина, а ее дочь и полугодовалая внучка были ранены. Полиция подозревает, что речь идет об уголовных разборках, однако женщина ранее не была известна правоохранительным органам.











"Гаарец": Лекарства от коронавируса - это важно, но их эффективность зависит от времени



В воскресенье, 26 декабря, министерство здравоохранения Израиля одобрило для экстренного применения препарат Paxlovid компании Pfizer. На прошлой неделе препарат получил экстренное разрешение Управления по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов США (FDA). Препарат может использоваться для лечения лиц старше 12 лет при весе более 40 кг.