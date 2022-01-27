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NEWSru.co.il :: Пресса27 января 2022 г., 09:33

Хан аль-Ахмар отвергает израильский компромисс. Обзор арабских СМИ

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Хан аль-Ахмар отвергает израильский компромисс. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Джазира" передает, что курдские бойцы Сирийских демократических сил отбили от боевиков "Исламского государства" захваченную теми тюрьму в сирийской Хасаке. Погибло более 180 человек с обеих сторон, более 500 джихадистов сдались в плен. Это самая значительная операция ИГ с тех пор, как около трех лет назад они лишились самопровозглашенного "халифата".

Панарабская газета "Аль-Раи аль-Юм" цитирует выступление начальника генерального штаба ЦАХАЛа Авива Кохави на церемонии памяти погибших в вертолетной катастрофе 25 лет назад. Он сообщил, что израильские военнослужащие провели наземную операцию в одной из соседних стран. По его словам, это была высокоморальная операция.


Телеканал "Аль-Арабия" рассказывает о визите в Объединенные Арабские Эмираты президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси. Канцелярия президента сообщила, что поездка призвана укрепить связи между арабскими странами, чтобы противостоять попыткам дестабилизировать регион. Канал напоминает, что в последнее время хуситы регулярно обстреливают ОАЭ.

Сайт ХАМАСа "Палестинский информационный центр" сообщает, что жители палестинской деревни Хан аль-Ахмар в окрестностях Иерусалима отвергли компромисс израильского правительства, при котором деревня будет перемещена на 300 метров и получит легальный статус. Они заявляют, что не уйдут со своей земли.

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