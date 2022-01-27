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NEWSru.co.il :: Пресса27 января 2022 г., 09:33

Заснеженный Иерусалим и отмена карантинов. Обзор ивритоязычных СМИ, четверг, 27 января

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Заснеженный Иерусалим и отмена карантинов. Обзор ивритоязычных СМИ, четверг, 27 января

Первые полосы выпусков израильских газет посвящены зимней буре "Элпис" и отмене карантинов в системе образования.

"Исраэль а-Йом": Международный день памяти жертв Холокоста



"Едиот Ахронот": Отмена карантинов в системе образования вступила в силу

"Маарив": Вся в белом



"Гаарец": Свидетели задержания умершего 80-летнего палестинца: он лежал без движения на глазах у солдат

"Исраэль а-Йом": Международный день памяти жертв Холокоста


Первые полосы газеты "Исраэль а-Йом" посвящены Международному дню памяти жертв Холокоста и историям израильтян, которые пережили Вторую мировую войну.





"Едиот Ахронот": Отмена карантинов в системе образования вступила в силу

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет принял решение оставить в силе постановление об отмене карантинов для непривитых детей в системе образования. Карантины для непривитых детей, вступавших в контакт с зараженными коронавирусом, отменены с четверга, 27 января.



"Маарив": Вся в белом

Израиль продолжает жить в условиях зимней бури, которой было дано название "Элпис", сопровождаемой снегопадом в горных районах. Накануне снег выпал в Иерусалиме и на значительной территории образовался устойчивый снежный покров толщиной около 20 см.



"Гаарец": Свидетели задержания умершего 80-летнего палестинца: он лежал без движения на глазах у солдат

Свидетели задержания 80-летнего жителя деревни Джильджилия (к северу от Рамаллы), умершего вскоре после задержания израильскими военными, рассказали "Гаарец", что уже после задержания пожилой мужчина долго лежал без движения на животе.


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