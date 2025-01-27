Hürriyet: переговоры по мирному урегулированию между Украиной и Россией могут начаться весной

Переговоры по мирному урегулированию между Украиной и Россией могут начаться в апреле-мае 2025 года, им может предшествовать встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, пишет обозреватель турецкого издания Hürriyet Абдюлькадир Сельви. По его данным, началу переговоров будет предшествовать объявление о прекращении огня.

"В переговорном процессе Турция может возложить на себя определенную миссию, а президенту Эрдогану может быть отведена роль посредника, так как он – единственный лидер, который может общаться и с Путиным, и с Зеленским. Теперь к ним добавился Трамп", – говорится в публикации.

Сельви напоминает о срыве переговоров в 2022 году и заявляет, что Трамп намерен вернуть Зеленского за стол переговоров.