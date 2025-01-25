Reuters: за время войны в Газе ХАМАС завербовал 10-15 тысяч новых боевиков

Палестинская террористическая группировка ХАМАС завербовала от 10000 до 15000 новых боевиков за время войны с Израилем, начавшейся после нападения на израильскую территорию 7 октября 2023 года, пишет агентство Reuters со ссылкой на два источника в Конгрессе США, которые получили эту информацию от американской разведки.

По оценке разведки США, за тот же период ХАМАС потерял примерно столько же боевиков в ходе войны с ЦАХАЛом.

При этом отмечается, что многие новые боевики молоды и неподготовлены, поэтому их используют в основном как полицейских.

Эта информация не является новой. 14 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что, по оценке американской администрации, ХАМАС завербовал почти столько же бойцов, сколько потерял в Газе, отметив, что это может быть "основанием для длительного сопротивления и вечной войны". Но Блинкен тогда не предоставил дополнительных подробностей. При этом ЦАХАЛ оценивает совокупные потери террористов в Газе за 15 месяцев войны примерно в 20000 человек.