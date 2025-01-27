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Пресса

Times: глава военной разведки на юге Ливана передал секретные сведения "Хизбалле"

Ливан
Хизбалла
время публикации: 27 января 2025 г., 08:43 | последнее обновление: 27 января 2025 г., 09:10
Times: глава военной разведки на юге Ливана передал секретные сведения "Хизбалле"
AP Photo/Bilal Hussein

Глава военной разведки на юге Ливана Сухиль Бахидж Гарб передал секретную информацию "Хизбалле" в период действия соглашения о прекращении огня с Израилем, пишет британское издание The Times.

Судя по опубликованным данным, речь идет о "чувствительной информации", полученной из штаба, которым управляют США, Франция и миссия ООН (UNIFIL).

По оценке редакции Times, действия Гарба поставили под угрозу сохранение режима прекращения огня. При этом в публикации говорится, что его поступок – лишь один из десятков примеров того, как офицеры регулярной армии Ливана передавали информацию "Хизбалле", предупреждали террористов о предстоящих рейдах ЦАХАЛа, что позволяло им своевременно перепрятывать оружие и скрываться.

Пресса
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