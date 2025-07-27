FT: Израиль и F-35 стали испытанием для дружбы Трампа и Эрдогана

Издание The Financial Times задается вопросом: как отразятся на дружбе президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана действия Израиля в Сирии и замороженная сделка о продаже Турции самолетов F-35.

Издание отмечает, что на данный момент эти "особые отношения" приносили сторонам лишь выгоду – Трамп пошел навстречу Эрдогану в вопросе о пошлинах и снял санкции с Сирии и ее лидеров. США закрывают глаза на репрессии против оппозиции. Эрдоган предоставил США площадку для переговоров с Россией.

Турция возмущена действиями Израиля в Сирии, и с призывами к сдержанности выступает личный друг Трампа, посол США в Турции и представитель в Сирии Том Баррак. Он также осудил многочисленные израильские удары по Сирии. "Как утверждают в Израиле, они направлены в помощь друзам", – пишет газета. Критика вызвала в Израиле недовольство.

Второй камень преткновения – многолетнее желание Турции приобрести самолеты F-35. Сделка была заблокирована из-за приобретения Анкарой российских ЗРК С-400. Их постановка на вооружение Турции предоставит России доступ к компьютерным системам NATO.

Как альтернативу, Турция продвигает сделку по Eurofighter, однако F-35 являются для нее приоритетом. Возможным выходом из тупика может стать обещание официальной Анкары никогда не разворачивать С-400. Так или иначе, эти разногласия будут преодолены.

Чего не скажешь о противоречиях между Турцией и Израилем. FT утверждает, что Израиль пытается разделить Сирию, что является для Турции неприемлемым. Новые удары по Ирану также могут вызвать кризис в отношениях Анкары и Вашингтона. Так или иначе, только Трамп может выступить посредником между Израилем и Турцией.