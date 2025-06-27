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Пресса

WSJ: "Красная свадьба" и "Нарния", Нетаниягу решил атаковать Иран 9 июня

Биньямин Нетаниягу
СМИ
Война с Ираном
время публикации: 27 июня 2025 г., 12:10 | последнее обновление: 27 июня 2025 г., 12:18
WSJ: "Красная свадьба" и "Нарния", Нетаниягу решил атаковать Иран 9 июня
Фото: Ави Охайон/GPO

Американское издание Wall Street Journal со ссылкой на сотрудника служб безопасности Израиля пишет, что премьер-минист Биньямин Нетаниягу принял решение атаковать Иран 9 июня, за четыре дня до нанесения первых ударов.

При этом отмечается, что израильский премьер публично говорил о намерении отдохнуть в выходные дни (13-14 июня), а также о свадьбе своего старшего сына Авнера, намеченной на понедельник (16 июня). WSJ пишет, что Нетаниягу тогда уже знал, что свадьбу придется отложить, но не обсуждал этого ни с Авнером, ни со своей женой Сарой (во всяком случае, так говорит сам премьер).

Официально военная операция против ядерной и ракетной программ Ирана получила название "Народ как лев". Но в публикации Дова Либера приведены другие названия операций в Иране: "Красная свадьба" – ликвидация иранского военного руководства; "Нарния" – ликвидация иранских ученых-ядерщиков. В статье отмечается, что многолетняя подготовка и неожиданная атака в ночь на 13 июня позволили ЦАХАЛу и израильской разведке достичь исключительных успехов уже в первые сутки войны: в значительной степени верхушка КСИР и ядерная программа Ирана были обезглавлены.

В публикации также детально рассказывается о том, что как действия по нейтрализации "Хизбаллы" (в 2024 году) позволили Израилю атаковать Иран, не опасаясь ударов из Ливана.

Пресса
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