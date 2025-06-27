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Пресса

Во время войны Израиля и Ирана суда в Ормузском проливе маскировались под китайские и российские

Война с Ираном
СМИ
время публикации: 27 июня 2025 г., 09:18 | последнее обновление: 27 июня 2025 г., 09:22
Во время войны Израиля и Ирана суда в Ормузском проливе маскировались под китайские и российские
AP Photo/Jon Gambrell

Агентство Reuters пишет, что 12-24 июня, накануне и во время 12-дневной войны Израиля и Ирана, суда, находившиеся в районе Ормузского пролива, передавали необычные сообщения о национальной принадлежности, чтобы избежать нападения со стороны иранцев или их прокси.

По данным аналитической компании по морским рискам Windward, 55 судов в регионе передали 101 нетипичное сообщение этот период, включая "принадлежит Китаю" и "российская нефть", в надежде предотвратить атаки.

"Среди судовладельцев сложилось мнение, что из-за запутанной природы судоходства трудно узнать или четко установить цепочку собственности до стран, которые могут находиться под большей угрозой в судоходстве, а именно Великобритании, США и Израиля", – пояснил Ами Даниэль, главный исполнительный директор Windward.

По данным Joint Maritime Information Center (JMIC), 24 июня, на следующий день после прекращения огня между Израилем и Ираном, объем коммерческих морских перевозок вырос на 30%. Примерно пятая часть мирового потребления топлива и нефти проходит через Ормузский пролив.

Суда обычно передают свои пункты назначения или говорят "Для заказов". Иногда суда также передают сообщения, такие как "вооруженная охрана на борту", ​​чтобы отпугнуть пиратов или предотвратить иные нападения.

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