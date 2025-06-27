Во время войны Израиля и Ирана суда в Ормузском проливе маскировались под китайские и российские
Агентство Reuters пишет, что 12-24 июня, накануне и во время 12-дневной войны Израиля и Ирана, суда, находившиеся в районе Ормузского пролива, передавали необычные сообщения о национальной принадлежности, чтобы избежать нападения со стороны иранцев или их прокси.
По данным аналитической компании по морским рискам Windward, 55 судов в регионе передали 101 нетипичное сообщение этот период, включая "принадлежит Китаю" и "российская нефть", в надежде предотвратить атаки.
"Среди судовладельцев сложилось мнение, что из-за запутанной природы судоходства трудно узнать или четко установить цепочку собственности до стран, которые могут находиться под большей угрозой в судоходстве, а именно Великобритании, США и Израиля", – пояснил Ами Даниэль, главный исполнительный директор Windward.
По данным Joint Maritime Information Center (JMIC), 24 июня, на следующий день после прекращения огня между Израилем и Ираном, объем коммерческих морских перевозок вырос на 30%. Примерно пятая часть мирового потребления топлива и нефти проходит через Ормузский пролив.
Суда обычно передают свои пункты назначения или говорят "Для заказов". Иногда суда также передают сообщения, такие как "вооруженная охрана на борту", чтобы отпугнуть пиратов или предотвратить иные нападения.