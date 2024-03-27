x
27 марта 2024
|
последняя новость: 07:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 марта 2024
|
27 марта 2024
|
последняя новость: 07:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Здоровье Община Спорт Культура Традиции Пресса Фото Архив
Пресса

Politico: Израиль согласился обеспечить безопасность временного причала в Газе

время публикации: 27 марта 2024 г., 06:19 | последнее обновление: 27 марта 2024 г., 06:28
Politico: Израиль согласился обеспечить безопасность временного причала в Газе
AP Photo/Fatima Shbair

Израиль согласился обезопасить временный причал, который американские военные планируют построить в Газе для доставки гуманитарной помощи мирным жителям, пишет Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Как сообщает Лара Селигман, израильские власти согласить задействовать ЦАХАЛ для обеспечения безопасности американского персонала, занятого на строительстве пирса, а также лиц участвующих в разгрузке и распределении помощи. ЦАХАЛ будет отвечать и за охрану самого пирса, координируя действия с американскими военными.

По данным Politico, команда военнослужащих армии США планирует построить плавучий пирс в 3-5 милях (около 5-8 км) от берега и плавучую дамбу протяженностью 1800 футов (около 550 метров), которая будет закреплена на пляже.

Согласно планам Пентагона, строительство пирса займет до 60 дней.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 16 марта 2024

NBC News: Израиль проверяет возможность частной охраны поставок гумпомощи в Газу
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 марта 2024

В сектор Газы морем доставлена гуманитарная помощь
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 марта 2024

Первое судно с гуманитарной помощью стоит около побережья Газы, ведется строительство пирса