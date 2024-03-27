Politico: Израиль согласился обеспечить безопасность временного причала в Газе

Израиль согласился обезопасить временный причал, который американские военные планируют построить в Газе для доставки гуманитарной помощи мирным жителям, пишет Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Как сообщает Лара Селигман, израильские власти согласить задействовать ЦАХАЛ для обеспечения безопасности американского персонала, занятого на строительстве пирса, а также лиц участвующих в разгрузке и распределении помощи. ЦАХАЛ будет отвечать и за охрану самого пирса, координируя действия с американскими военными.

По данным Politico, команда военнослужащих армии США планирует построить плавучий пирс в 3-5 милях (около 5-8 км) от берега и плавучую дамбу протяженностью 1800 футов (около 550 метров), которая будет закреплена на пляже.

Согласно планам Пентагона, строительство пирса займет до 60 дней.