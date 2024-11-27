AP: Скорость вывода сил ЦАХАЛа из Ливана будет зависеть от соблюдения соглашения

Агентство Associated Press опубликовало комментарий неназванного представителя израильских служб безопасности, пояснившего, что скорость вывода сил ЦАХАЛа из южного Ливана будет зависеть от того, насколько будет соблюдаться соглашение ливанской стороной.

"Ход вывода войск и график возвращения домой ливанских мирных жителей зависит от того, будут ли все участники соглашения его выполнять", – цитирует агентство заявление этого представителя. "Нам нужно увидеть, работает ли механизм. Это поэтапное соглашение. Это поэтапный вывод сил", – пояснил он.

В комментарии ничего не говорится о том, когда израильские войска начнут отход. Однако подчеркивается, что вывод войск будет завершен в течение согласованных 60 дней, если не случится никаких непредвиденных событий.