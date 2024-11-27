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Пресса

WSJ: Бориса Эпштейна подозревают в попытках извлечь выгоду из влияния на Трампа

Дональд Трамп
США
время публикации: 27 ноября 2024 г., 06:54 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 07:06
WSJ: Бориса Эпштейна подозревают в попытках извлечь выгоду из влияния на Трампа
Michael M. Santiago/Pool Photo via AP

Борис Эпштейн, советник победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, был отстранен от участия в ряде встреч переходной команды, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее, как сообщал MSNBC, Эпштейна обвинили в том, что он пытается извлечь выгоду из своего влияния на выбор Трампом кандидатов на государственные посты.

В настоящее время адвокаты Трампа выясняют, пытался ли Эпштейн извлечь финансовую выгоду из своего влияния на избранного президента и его окружение.

"Эпштейну впоследствии было запрещено посещать некоторые встречи переходной команды", – говорится в публикации WSJ со ссылкой на осведомленные источники.

Сам Эпштейн обвинения в свой адрес отвергает.

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