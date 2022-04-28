Четверть миллиона мусульман на Храмовой горе. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Джазира" задается вопросом: смогут ли российские войска завоевать Южную Украину – ведь именно такая задача поставлена перед ними после поражения под Киевом и Харьковом. Большинство местных жителей русскоязычные, но они противники российского владычества. Русские могут высадить десант в Приднестровье, но не смогут с ним соединиться.

Каирская газета "Аль-Ахрам" пишет, что власти Польши обратились к Евросоюзу с просьбой о выделении срочной финансовой помощи для обеспечения миллионов украинских беженцев, а также для оплаты медицинской помощи раненным солдатам. Премьер-министр Матеуш Моравецкий напомнил, что Турция, столкнувшаяся с волной беженцев, получила от ЕС миллиарды.

Телеканал "Аль-Арабия" передает, что Иордания требует от Израиля вернуться к статус-кво на Храмовой горе. Здесь расположена третья по важности святыня ислама – мечеть аль-Акса. Но и иудеи считают гору своей главной святыней – на ней находился Храм. Иордания утверждает, что в 2000 году евреям было разрешено молиться на горе, что идет вразрез с договоренностями.

Сайт ХАМАСа "Палестинский информационный центр" сообщает, что 250000 человек собрались у мечети аль-Акса, чтобы отпраздновать ночь аль-Кадр, когда Мухаммаду был ниспослан Коран. Мусульмане прибывали и с территорий, "оккупированных в 1948 году" - Назарета, Тамры, Негева, Умм аль-Фахма. Сайт обвиняет израильские власти в создании препятствий для правоверных.