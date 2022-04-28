Израиль отмечает День Катастрофы и героизма евреев. Обзор ивритоязычных СМИ, четверг, 28 апреля

Первые полосы израильских газет посвящены Дню памяти Холокоста и героизма евреев Европы и Северной Африки. В нынешнем году траурные мероприятия посвящены теме "Рельсы к гибели: история депортации евреев в годы Катастрофы".

"Едиот Ахронот": Последние слова





"Исраэль а-Йом": Семь лет спустя: большинство участников "свадьбы ненависти" признаны виновными





"Гаарец": Компания "Штраус" объявила об отзыве всех сладостей, выпускаемых фабрикой "Илит"





"Маарив": Нафтали Беннет объявил, что будет питаться за свой счет





"Едиот Ахронот": Последние слова





Газета "Едиот Ахронот" публикует отрывки из дневников четырех евреев, погибших в Холокосте. В четверг, 28 апреля (27 нисана), в Израиле продолжают отмечать День Катастрофы и героизма евреев Европы и Северной Африки, установленный в память о шести миллионах евреях, убитых нацистами и их приспешниками во время Второй мировой войны. В нынешнем году траурные мероприятия посвящены теме "Рельсы к гибели: история депортации евреев в годы Катастрофы".







"Исраэль а-Йом": Семь лет спустя: большинство участников "свадьбы ненависти" признаны виновными

Мировой суд в Иерусалиме признал виновными семерых участников "свадьбы ненависти", состоявшейся в 2015 году. Речь идет о совершеннолетних, которым были предъявлены обвинения в подстрекательстве к насилию и террору. Обвинения были предъявлены восьми совершеннолетним. Только один обвиняемый - певец Синай Тор - был оправдан. Семеро остальных, включая жениха Яира Ашбаля, признаны виновными. "Речь идет о мероприятии, подстрекательское содержание которого не вызывает сомнения", - говорится в решении суда. Подробности в материале Яира Альтмана.

"Маарив": Нафтали Беннет объявил, что будет питаться за свой счет





Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет объявил, что все расходы на питание его семьи будут отныне оплачиваться с его личного счета. После того, как 13-й телеканал рассказал о тратах на содержание дома семьи Беннет, который используется в данный момент как официальная резиденция, канцелярия главы правительства опубликовала отчет о расходах. Подробности в материале Арика Бендера и Алона Хакмона.







"Гаарец": Компания "Штраус" объявила об отзыве всех сладостей, выпускаемых фабрикой "Илит"





Компания "Штраус" сообщила об отзыве всей продукции шоколадной фабрики "Илит", включая все наименования шоколада "Илит", вафель, энергетических батончиков и сладких батончиков, жевательных резинок, а также конфет "Тоффи", вне зависимости от срока их годности.