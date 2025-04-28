Президент Герцог в интервью "Исраэль а-Йом": "Размежевание было ошибкой"

Президент Израиля Ицхак Герцог дал интервью газете "Исраэль а-Йом". В беседе с журналистами Иегудой Шлезингером и Ури Дагоном глава государства помимо прочего заявил, что сегодня понимает ошибочность одностороннего размежевания с сектором Газы, осуществленного в 2005 году.

"Сегодня я понимаю, что размежевание было ошибкой. Ошибка заключалась не в стремлении отделиться от двух миллионов палестинцев – в этом есть логика – но в самом действии. Из-за слабости Палестинской автономии в Газе произошел переворот, и ХАМАС захватил там власть", – сказал Герцог.

По поводу войны в Газе президент государства сказал: "У войны есть две цели: победа над ХАМАСом и освобождение заложников. Не обязательно "или – или". Между этими двумя целями есть достаточно пространства для действий, которые могут привести и к возвращению заложников, и к изменению ситуации в регионе".

Президент Герцог рассказал, что принимает участие в посреднических усилиях по созданию государственной следственной комиссии. "Даже противники создания такой комиссии понимают, что расследование необходимо. Вопрос заключается в порядке формирования комиссии. Я считаю, что существующий закон дает инструменты разрешить эту дилемму. Я встречался с главой Верховного суда Ицхаком Амитом. Он сказал, что готов на компромисс. Я побеседую со своим заместителем, и мы вместе создадим доверительную атмосферу", – сказал Герцог.

Герцог рассказал, что посредничал между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и главой ШАБАКа Роненом Баром. "Я беседовал с ними обоими и пытался привести к снижению напряженности. Вместо того, чтобы бороться с угрозами, мы пытаемся задушить друг друга. Эту ситуацию необходимо изменить", – заявил президент.

Он высказался в поддержку внесудебной сделки по делам Нетаниягу. "Когда Аарон Барак говорит о необходимости сделки, мне кажется, что к нему стоит прислушаться. Пора говорить о сделке, это логичный шаг", – сказал глава государства.

Говоря о призыве ультраортодоксов, Ицхак Герцог сказал, что все больше течений среди "харедим" готовы слушать об армейских программах. "Мне не по душе огульные обвинения в адрес целого сектора. Я считаю, что нужен диалог", – сказал президент.