WSJ: Израиль обсуждает возобновление гуманитарных поставок в Газу

Как пишет издание Wall Street Journal, израильское руководство обсуждает возобновление поставок в сектор Газы в связи с крайне тяжелой гуманитарной ситуацией в анклаве. Согласно источникам, это вопрос нескольких недель.

Всемирная продовольственная программа ООН заявляет, что ее запасы продовольствия в самой Газе закончились. Из-за того, что Израиль перекрыл все КПП, новые грузы в сектор не поступают. Подходят к концу запасы топлива и питьевой воды. В то же время на границе Газы ввоза ожидает 116 тысяч тонн продовольствия.

В Израиле идет обсуждение вопроса, как обеспечить, чтобы помощь не оказывалась в руках ХАМАСа, тем самым усилив его. Один из вариантов – создание новой гуманитарной зоны на юге сектора, куда предлагается переселить жителей Газы. Не исключается привлечение частных американских компаний.

Боевые действия между Израилем и ХАМАСос возобновились в середине марта, после того, как палестинские террористы отказались принять предложенный администрацией США план, предусматривающий продление перемирия и возвращение заложников. Однако полномасштабная операция в Газе еще не началась.