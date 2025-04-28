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WSJ: Израиль обсуждает возобновление гуманитарных поставок в Газу

Газа
Война с ХАМАСом
время публикации: 28 апреля 2025 г., 09:36 | последнее обновление: 28 апреля 2025 г., 10:55
WSJ: Израиль обсуждает возобновление гуманитарных поставок в Газу
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Как пишет издание Wall Street Journal, израильское руководство обсуждает возобновление поставок в сектор Газы в связи с крайне тяжелой гуманитарной ситуацией в анклаве. Согласно источникам, это вопрос нескольких недель.

Всемирная продовольственная программа ООН заявляет, что ее запасы продовольствия в самой Газе закончились. Из-за того, что Израиль перекрыл все КПП, новые грузы в сектор не поступают. Подходят к концу запасы топлива и питьевой воды. В то же время на границе Газы ввоза ожидает 116 тысяч тонн продовольствия.

В Израиле идет обсуждение вопроса, как обеспечить, чтобы помощь не оказывалась в руках ХАМАСа, тем самым усилив его. Один из вариантов – создание новой гуманитарной зоны на юге сектора, куда предлагается переселить жителей Газы. Не исключается привлечение частных американских компаний.

Боевые действия между Израилем и ХАМАСос возобновились в середине марта, после того, как палестинские террористы отказались принять предложенный администрацией США план, предусматривающий продление перемирия и возвращение заложников. Однако полномасштабная операция в Газе еще не началась.

Пресса
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