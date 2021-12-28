Последний раунд переговоров с Ираном. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Джазира" рассказывает о начале восьмого раунда переговоров по возобновлению соглашений о судьбе иранской ядерной программе. Он стартовал с двусторонних и трехсторонних встреч делегаций. Стороны выражают оптимизм, однако путь к подписанию соглашений еще длинен. Предполагается, что нынешний раунд станет последним.

Саудовский сайт Arab News утверждает, что в ходе военных действий в районе стратегического йеменского города Мариб за минувшие сутки погибли около 100 хуситов. Проиранские боевики развернули наступление на город, но были отброшены при помощи ВВС суннитской коалиции, после чего контрнаступление начали правительственные войска. О потерях последних не сообщается.

Панарабская газета "Аль-Кудс аль-Араби" пишет, что Верховный суд Ирака утвердил результат парламентских выборов, принесших поражение проиранским силам. Иск был подан лидером проиранского движения "Фаттах" Хади аль-Амири. Лидер националистически настроенных шиитов Муктада ас-Садр призвал создать правительство национального большинства, свободное от западного и восточного влияния.

Агентство Maan сообщает, что министры иностранных дел Египта, Иордании и Палестины обсудили пути возобновления мирного процесса с Израилем, направленного на создание палестинского государства на Западном берегу со столицей в Восточном Иерусалиме. Одним из важных условий этого названо достижение единства на палестинской улице.