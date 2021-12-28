Иерусалим:
8 - 12°
Тель-Авив:
10 - 18°
Эйлат:
13 - 23°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Пресса28 декабря 2021 г., 09:09

Последний раунд переговоров с Ираном. Обзор арабских СМИ

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Последний раунд переговоров с Ираном. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Джазира" рассказывает о начале восьмого раунда переговоров по возобновлению соглашений о судьбе иранской ядерной программе. Он стартовал с двусторонних и трехсторонних встреч делегаций. Стороны выражают оптимизм, однако путь к подписанию соглашений еще длинен. Предполагается, что нынешний раунд станет последним.

Саудовский сайт Arab News утверждает, что в ходе военных действий в районе стратегического йеменского города Мариб за минувшие сутки погибли около 100 хуситов. Проиранские боевики развернули наступление на город, но были отброшены при помощи ВВС суннитской коалиции, после чего контрнаступление начали правительственные войска. О потерях последних не сообщается.

Панарабская газета "Аль-Кудс аль-Араби" пишет, что Верховный суд Ирака утвердил результат парламентских выборов, принесших поражение проиранским силам. Иск был подан лидером проиранского движения "Фаттах" Хади аль-Амири. Лидер националистически настроенных шиитов Муктада ас-Садр призвал создать правительство национального большинства, свободное от западного и восточного влияния.


Агентство Maan сообщает, что министры иностранных дел Египта, Иордании и Палестины обсудили пути возобновления мирного процесса с Израилем, направленного на создание палестинского государства на Западном берегу со столицей в Восточном Иерусалиме. Одним из важных условий этого названо достижение единства на палестинской улице.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

09:09 Последний раунд переговоров с Ираном. Обзор арабских СМИ
09:32 Газа получит газ. Обзор арабских СМИ
07:45 Вступили в силу новые ограничения. Обзор ивритоязычных СМИ, понедельник, 27 декабря
09:54 Растет заражение "омикроном". Обзор ивритоязычных СМИ, воскресенье, 26 декабря
08:48 Иранское предупреждение Израилю. Обзор арабских СМИ
12:17 Лапид в интервью Welt: "Иран должен быть изолирован дипломатически и политически"
09:50 Сделка Дери, снижение пошлин и вакцинация. Обзор ивритоязычных СМИ, пятница, 24 декабря
09:57 Правый сионист Мансур Аббас. Обзор арабских СМИ
08:09 Досудебная сделка Дери и четвертая доза вакцины. Обзор ивритоязычных СМИ, четверг, 23 декабря
10:49 Израиль первым переходит к четвертой дозе вакцины. Обзор арабских СМИ
Загрузка...