Завершено расследование гибели Барэля Хадарии Шмуэли. Обзор ивритоязычных СМИ, вторник, 28 декабря

Основной темой ивритоязычной прессы остаются новые ограничения в связи с распространением штамма коронавируса "омикрон".

"Исраэль а-Йом": ЦАХАЛ завершил расследование гибели Барэля Хадарии Шмуэли: никто из командиров не понесет наказание





"Едиот Ахронот": Министры утвердили законопроект о контроле за публикациями в интернете





"Маарив": После обвинений в сексуальном насилии писатель Хаим Вальдер покончил с собой





"Гаарец": Мандельблит БАГАЦу: следует распорядиться вручить Премию Израиля Гольдрайху вопреки позиции министра





"Исраэль а-Йом": ЦАХАЛ завершил расследование гибели Барэля Хадарии Шмуэли: никто из командиров не понесет наказание

Командование ЦАХАЛа представило семье погибшего сержанта Бареля Хадарии Шмуэли данные расследования об инциденте на границе с сектором Газы 21 августа. При этом в отчете говорится о том, что даже после того, как Шмуэли был ранен боевиком, военнослужащие не отступили от разделительного забора, хотя в них продолжали бросать взрывные устройства. В рапорте ЦАХАЛа это решение называется ошибочным. При этом указано, что принято решение не применять санкций против командиров Шмуэли.











"Едиот Ахронот": Министры утвердили законопроект о контроле за публикациями в интернете

Межминистерская комиссия по законодательству единогласно утвердила законопроект, продвигаемый министром юстиции Гидеоном Сааром. В соответствии с этим законопроенктом, судья окружного суда должен быть наделен полномочиями о вынесении указа, обязывающего публикатора (автора или рекламодателя) удалить публикацию, которая, по его мнению, наносит ущерб безопасности государства, безопасности отдельных лиц и общественному спокойствию.







"Маарив": После обвинений в сексуальном насилии писатель Хаим Вальдер покончил с собой

В понедельник, 27 декабря, покончил с собой известный израильский ультраортодоксальный писатель и педагог Хаим Вальдер, против которого недавно были выдвинуты обвинения в сексуальном насилии. Тело Вальдера нашли на кладбище, рядом с могилой его сына, который скончался несколько лет назад в результате тяжелой болезни.











"Гаарец": Мандельблит БАГАЦу: следует распорядиться вручить Премию Израиля Гольдрайху вопреки позиции министра





Юридический советник правительства Авихай Мандельблит обратился к БАГАЦу с требованием постановить вручить премию Израиля профессору Гольдрайху вопреки позиции министра просвещения Ифат Шаши-Битон. Изначально решение не вручать Премию Израиля Гольдрайху, вопреки рекомендации комиссии по награждениям, принял предыдущий министр просвещения Йоав Галант. Подробности в материале Натанэля Бандела.