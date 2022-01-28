Фарс в школах и сделка с Лицманом. Обзор ивритоязычных СМИ, пятница, 27 января
Первые полосы пятничных выпусков израильских газет посвящены зимней буре "Элпис" и отмене карантинов в системе образования.
"Исраэль а-Йом": "У Ганца и Лапида нет полномочий на продвижение геополитических шагов"
"Едиот Ахронот": Каменный террор под прикрытием снега
"Маарив": Лицман подписал сделку с Мандельблитом
"Гаарец": Фарс в школах: отношения между политиками и чиновниками требуют разъяснений
"Исраэль а-Йом": "У Ганца и Лапида нет полномочий на продвижение геополитических шагов"
Премьер-министр Нафтали Беннет дал обширное интервью газете "Исраэль а-Йом", в котором обещал, что "процесс Осло больше не повторится", подчеркнул, что разница между ликудниками и активистами "Ямины" – не в идеологии, а в методах ее продвижения, и возложил на родителей ответственность за провал программы вакцинации детей.
"Едиот Ахронот": Каменный террор под прикрытием снега
В районе Исауия и на въезде в Еврейский университет десятки молодых людей бросали камни и снежки в проезжающие машины, выкладывая затем видеозаписи в социальные сети. Беспорядки также происходили на променаде Армон а-Нацив. Десятки молодых арабов бросали камни и снежки в проезжавший транспорт и прохожих. Полицейские использовали спецсредства для разгона демонстраций. Подробности в материале Атиллы Сомфалви.
"Маарив": Лицман подписал сделку с Мандельблитом
Депутат Кнессета и бывший министр Яаков Лицман ("Яадут а-Тора") подписал досудебную сделку с юридическим советником правительства Авихаем Мандельблитом. В рамках сделки Лицман признается в обмане общественного доверия в деле об экстрадиции в Австралию Малки Лейфер - религиозной израильтянки, подозреваемой в Австралии в педофилии. Суд должен будет приговорить по этому делу Лицмана к условному тюремному заключению и выплате штрафа в размере трех тысяч шекелей. Подробности в материале Матана Вассермана.
"Гаарец": Фарс в школах: отношения между политиками и чиновниками требуют разъяснений
Специалисты в министерстве здравоохранения должны понять, что они подчиняются правительству, пишет обозреватель газеты "Гаарец" Амос Харэль, рассказывая о ходе событий вечером в среду, когда решался вопрос об отмене карантина для детей, находившихся в контакте с больными, чтобы возобновить работу школ в нормальном режиме.
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