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NEWSru.co.il :: Пресса28 января 2022 г., 09:10

Фарс в школах и сделка с Лицманом. Обзор ивритоязычных СМИ, пятница, 27 января

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Фарс в школах и сделка с Лицманом. Обзор ивритоязычных СМИ, пятница, 27 января

Первые полосы пятничных выпусков израильских газет посвящены зимней буре "Элпис" и отмене карантинов в системе образования.

"Исраэль а-Йом": "У Ганца и Лапида нет полномочий на продвижение геополитических шагов"

"Едиот Ахронот": Каменный террор под прикрытием снега

"Маарив": Лицман подписал сделку с Мандельблитом



"Гаарец": Фарс в школах: отношения между политиками и чиновниками требуют разъяснений

"Исраэль а-Йом": "У Ганца и Лапида нет полномочий на продвижение геополитических шагов"


Премьер-министр Нафтали Беннет дал обширное интервью газете "Исраэль а-Йом", в котором обещал, что "процесс Осло больше не повторится", подчеркнул, что разница между ликудниками и активистами "Ямины" – не в идеологии, а в методах ее продвижения, и возложил на родителей ответственность за провал программы вакцинации детей.





"Едиот Ахронот": Каменный террор под прикрытием снега

В районе Исауия и на въезде в Еврейский университет десятки молодых людей бросали камни и снежки в проезжающие машины, выкладывая затем видеозаписи в социальные сети. Беспорядки также происходили на променаде Армон а-Нацив. Десятки молодых арабов бросали камни и снежки в проезжавший транспорт и прохожих. Полицейские использовали спецсредства для разгона демонстраций. Подробности в материале Атиллы Сомфалви.

"Маарив": Лицман подписал сделку с Мандельблитом

Депутат Кнессета и бывший министр Яаков Лицман ("Яадут а-Тора") подписал досудебную сделку с юридическим советником правительства Авихаем Мандельблитом. В рамках сделки Лицман признается в обмане общественного доверия в деле об экстрадиции в Австралию Малки Лейфер - религиозной израильтянки, подозреваемой в Австралии в педофилии. Суд должен будет приговорить по этому делу Лицмана к условному тюремному заключению и выплате штрафа в размере трех тысяч шекелей. Подробности в материале Матана Вассермана.




"Гаарец": Фарс в школах: отношения между политиками и чиновниками требуют разъяснений

Специалисты в министерстве здравоохранения должны понять, что они подчиняются правительству, пишет обозреватель газеты "Гаарец" Амос Харэль, рассказывая о ходе событий вечером в среду, когда решался вопрос об отмене карантина для детей, находившихся в контакте с больными, чтобы возобновить работу школ в нормальном режиме.

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