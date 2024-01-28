NBC: США изучают вариант давления на Израиль путем снижения темпов поставок оружия

Администрация Джо Байдена обсуждает возможность использования продаваемого Израилю оружия в качестве рычага, чтобы убедить правительство Биньямина Нетаниягу сократить военные действия в Газе, пишут на сайте NBC News Кэрол Ли и Кортни Кьюб со ссылкой на трех нынешних и одного бывшего американского чиновника.

По указанию Белого дома Пентагон изучает, какое оружие запросил Израиль, какие вооружения имеют критическое значение и могут использоваться в качестве рычага для оказания давления на израильтян. В публикации подчеркивается, что никаких решений пока не принято.

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"Рычагом" могут послужить, например, поставки 155-мм артиллерийских снарядов и высокоточных авиабомб JDAM (Joint Direct Attack Munition), сказано в статье.

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При этом маловероятно, чтобы США решили замедлить поставки средств противовоздушной обороны (хотя эта идея рассматривалась), а также других систем, которые могут защитить израильское гражданское население и инфраструктуру от атак. Администрация уделяет особое внимание наступательным вооружениям при рассмотрении сценария задержки поставок, пишет NBC News.

В Белом доме не скрывают разочарования по поводу того, что правительство Нетаниягу после 114 дней войны не готово снизить интенсивность боевых действий в секторе Газы и перейти к фазе точечных операций.