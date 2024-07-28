12-й телеканал: 11 октября Израиль намеревался ликвидировать Хасана Насраллу

Как сообщает корреспондент 12-го телеканала Керен Марциано, в начале Войны Железных мечей израильские власти планировали удар по Ливану, одной из целей которого являлась ликвидация генерального секретаря ливанской террористической группировки "Хизбалла" Хасана Насраллы.

По сведениям Марциано, операция должна была состояться 11 октября 2023 года, однако под давлением США ее отменили. Следует напомнить, что еще в октябре в американских СМИ появились публикации о разногласиях между американским и израильским руководством в вопросе о превентивном ударе по Ливану.

Один из сторонников октябрьского удара по Ливану министр обороны Йоав Галант посетил 28 июля расположенный на Голанских высотах город Мадждаль-Шамс, где днем ранее в результате ракетного удара террористов погибли 12 детей. "Ответственность за это несет "Хизбалла", и она за это заплатит", – заявил министр.