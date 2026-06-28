"Гаарец": израильские оборонные компании поставили свою продукцию Катару и Саудовской Аравии

Издание "Гаарец" утверждает, что передовые израильские системы вооружений были проданы Катару и Саудовской Аравии, в том числе системы защиты от ракет и боевые шлемы для истребителей F-15.

Согласно публикации, концерны "Эльбит" и "Авиационная промышленность" (IAI) продали этим двум странам, с которыми у Израиля отсутствуют дипломатические отношения, системы на сотни миллионов шекелей. Этот вывод был сделан в том числе на основании анализа официальных документов и фотографий.

Как утверждает издание, анализ доступных в сети снимков самолетов катарского королевского двора показал, что на трех из них установлена система защиты от ракет C-MUSIC производства "Эльбит", предназначенная для защиты гражданского авиационного транспорта от обстрелов из переносных зенитно-ракетных комплексов. Эта система, в частности, была установлена на самолете эмира Катара. Стоимость сделки с Катаром неизвестна.

По данным издания, израильские компании участвуют и в производстве истребителей F-15 для Катара. Американская компания Boeing, поставляющая эти самолеты Дохе, передала израильским фирмам субподряды на изготовление отдельных компонентов и систем. Среди них – передовые боевые шлемы JHMCS, которые выпускает Collins-Elbit (совместное предприятие "Эльбит" и американской RTX); стоимость каждого такого шлема оценивается примерно в 200 тысяч долларов.

Как утверждается в публикации, косвенным заказчиком израильских компаний является и Саудовская Аравия: по сообщению американского минобороны, поставленная ей крупная партия истребителей F-15SA включала и сотни таких же шлемов и приборов ночного видения, что были проданы Катару.