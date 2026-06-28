"Маaрив": комиссия по уставу "Ликуда" обсуждает новый формат внутрипартийных выборов

Комиссия по уставу партии "Ликуд" собирается в воскресенье на заседание, в ходе которого будут обсуждаться правила проведения праймериз перед выборами в Кнессет. Как пишет Анна Барски в своей статье в "Маариве", центре обсуждения находятся три вопроса: сколько мест получит Нетаниягу для назначения своих кандидатов, сколько окружных кандидатов будут гарантированно включены в проходную часть списка и следует ли перейти на электронное голосование с использованием мобильных телефонов.

Ранее сообщалось, что глава партии Биньямин Нетаниягу требовал предоставить ему для кооптации десять мест в списке, но после напряженных переговоров к настоящему моменту это требование было снижено до семи. Другой вариант – пять зарезервированных мест (включая место, обещанное премьером Гидеону Саару), и шесть кандидатов от округов в проходной части списка.

В "Ликуде" подчеркивают, что вопрос округов имеет принципиальное значение, поскольку округ, представитель которого не включен в проходную часть списка, фактически теряет свое политическое значение. Поэтому многие требуют, чтобы шестой окружной кандидат также получил место не ниже 30-го в списке.

Анна Барски со ссылкой на свои источники в "Ликуде" сообщает, что Нетаниягу стремится составить список, который привлечет новые группы избирателей. Одним из направлений станет усиление присутствия резервистов. В числе возможных кандидатов в список называют генерального директора Всемирного движения "Бейтар" майора резерва Игаля Бранда, который получил ранение в Газе и после лечения вернулся на резервистскую службу. В числе других кандидатов, которые могут получить зарезервированные места, называют журналистку Натали Шем-Тов, председателя Центра местной власти Хаима Бибаса, бывшего министра Моше Кахлона и других.

По итогам заседания станет ясно, удастся ли завершить неделю интенсивных переговоров компромиссом или окончательное решение по спорным вопросам будет принимать партийная конференция.