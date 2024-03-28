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NYT: Россия причастна к распространению слухов о здоровье Кейт Миддлтон

время публикации: 28 марта 2024 г., 12:39 | последнее обновление: 28 марта 2024 г., 12:45
NYT: Россия причастна к распространению слухов о здоровье Кейт Миддлтон
Peter Nicholls/Pool Photo via AP

После того, как российские СМИ подхватили информационный "вброс" о смерти короля Великобритании Карла Третьего, была обнаружена причастность России к распространению слухов о состоянии здоровья Кейт принцессы Уэльской – супруги наследника престола.

В январе принцесса перенесла операцию на брюшной полости. Было сообщено, что она вернется к своим обязанностям не раньше Пасхи. На протяжении долгих недель никакой дополнительной информации одного из самых популярных членов королевской семьи не сообщалось. Лишь недавно Кейт сообщила, что у нее рак.

Отсутствие информации привело к распространению многочисленных теорий заговоров, к чему, согласно New York Times, была причастна и созданная российскими властями машина дезинформации. Цель этой кампании – подорвать престиж британской монархии, посеять раскол и неопределенность.

Профессор Мартин Иннес из Университета Кардиффа, исследователь дезинформации в кибер-пространстве, сообщил, что вместе с коллегами ему удалось найти 45 профилей в социальных сетях, использовавшихся для "вбросов". Ранее эти же страницы использовались для распространения фейков о президенте Украины Владимире Зеленском.

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