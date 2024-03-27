NYT: Обама все сильнее вмешивается в деятельность администрации Байдена

Газета The New York Times пишет, что бывший президент США Барак Обама всерьез опасается, что нынешний глава государства Джо Байден потерпит поражение в избирательной кампании, и американским президентом будет вновь избран Дональд Трамп.

Согласно публикации, Обама регулярно проводит телефонные разговоры не только с Байденом, но и с главой аппарата Белого дома Джеффом Зинтсом и с другими высокопоставленными представителями администрации.

"Обама полагает, что победа Трампа на выборах станет для Демократической партии катастрофой. Страх перед поражением Байдена был у Обамы всегда", – сообщил один из источников в американской администрации.

Издание отмечает, что 28 марта в нью-йоркском Radio City Music Hall пройдет благотворительный концерт, на котором будут собираться пожертвования на кампанию Байдена. Ожидается присутствие не только нынешнего президента, но также Барака Обамы и Билла Клинтона.

На фоне публикации стоит отметить, что по мере приближения президентских выборов Байден и другие представители американской администрации занимают все более критическую позицию в отношении израильских действий в секторе Газы. Такая критическая позиция была характерна и для администрации Обамы.