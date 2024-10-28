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Mako: израильскую блогершу обвинили в убийстве арабских детей

время публикации: 28 октября 2024 г., 16:04 | последнее обновление: 28 октября 2024 г., 16:04
Mako: израильскую блогершу обвинили в убийстве арабских детей
AP Photo/Mosa'ab Elshamy

Израильская блогерша, которая подверглась нападению на рынке в марокканском городе Фес, рассказала сайту Mako, что стала жертвой антисемитской кампании, из-за которой больше не сможет посещать арабские страны.

По словам Хен, жительницы Петах-Тиквы, в арабском сегменте интернета распространяется ее фотография с подписью "сионистская ютьюберша, которая убила в Газе двух детей на глазах у их родителей". Фотография стала вирусной, к обвинениям присоединились арабские СМИ, а пользователи угрожают ей расправой.

Девушка рассказала, что приехала в Марокко, потому что в этой стране родились ее предки. Она подчеркивает, что многие жители королевства после того, как ее история стала известной, шлют ей сообщения, в которых выражают поддержку, благодаря за гражданское мужество.

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