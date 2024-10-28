Independent: иранцы в разы занизили число потерь от израильского удара

Редакция на фарси британской газеты Independent сообщает, со ссылкой на информированные иранские источники, что в результате израильского удара по территории Ирана погибли не пять иранцев, как сообщалось официально, а по меньшей мере 26 человек.

Согласно публикации, в общей сложности было атаковано около 20 объектов. Среди целей, которым был нанесен значительный ущерб – установки системы ПРО С-300.

Также сообщается, что за пять минут до атаки были взломаны радары иранской ПВО, в результате чего изображение на их экранах застыло. Именно потому сообщалось, что удары были нанесены из воздушного пространства Ирака – иранцы просто не смогли засечь проникновение в их собственное воздушное пространство.